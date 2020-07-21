«Как будто в нижнем белье»: Лопырева в лифе от бикини и дерзких шортах блеснула бесконечными ногами

В феврале первенцу Виктории Лопыревой исполнился годик. Наследника модель родила от бизнесмена Игоря Булатова, с которым не так давно узаконила отношения в Грибоедовском дворце бракосочетаний. Узнав о свадьбе экс-возлюбленной «Золотого голоса России» Николая Баскова, 38-летняя Ксения Собчак не смогла сдержать эмоций. Телеведущая усомнилась в искренности чувств Лопыревой.

Так, дочка Людмилы Нарусовой предположила, что манекенщица снова окажется на ярмарке невест, как только узнает, что ее избранник на самом деле не так богат. В ответ Виктория обрушилась с гневной отповедью в адрес светской львицы. Модель заверила, что не уважает мнение Собчак и не намерена выслушивать беспочвенную критику.

На личной страничке в Instagram Виктория поделилась свежим отчетным снимком. После ссоры с Ксенией возлюбленная Игоря Булатова призналась, что ей важно пребывать в гармонии с самой собой. Перед объективом фотокамеры Лопырева предстала в лифе от бикини и дерзких мини-шортах, блеснув бесконечными ногами.