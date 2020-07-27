Сюрприз от мужа: Лопырева в мини-шортах и сверкающем топе отметилась на частном самолете

Виктория Лопырева недавно рассказала, как пережила карантин. Волей случая в феврале она приехала в Дубай по работе. Именно там ее застала пандемия коронавируса. Улицы патрулировали полицейские, поэтому она почти не выходила из дома. Она играла с годовалым сыном Марком Лео и радовала мужа Игоря Булатова домашними блюдами. Но недавно модель приехала в Турцию, где климат летом более благоприятный, чем в ОАЭ.

Многие были уверены, что именно в Бодруме Лопырева отпразднует 37-летие. Она публиковала фото с пляжа, хвастаясь красивыми видами. Но ее муж приготовил сюрприз блондинке. В знаменательный день она отправилась в аэропорт и села на частный самолет, но не знала куда летит. Модель предстала в черных мини-шортах и сверкающем топе с открытой спиной. Наряд подчеркнул все достоинства ее фигуры.

«Мой день! Первый раз в жизни я не знаю, куда я лечу! Может, ты признаешься? Не говорит», — поделилась девушка.

Спустя несколько часов она опубликовала фото, сделанное на борту воздушного судна. Виктория выглядела счастливой. Модель так и не призналась, куда ее отвез супруг.

Поклонники восхитились стройной фигурой молодой мамы. Многие поздравили ее с днем рождения. «Как же классно выглядите, не могу свести с вас глаза», «Фотография реально крутая, а вы выглядеть просто потрясающее», «Викуся прям бомбита, такая всегда красотка», — прокомментировали пост подписчики. К слову, рядом с девушкой не был замечен ее сын. Возможно, что она оставила ребенка с близкими или няней, чтобы повеселиться.