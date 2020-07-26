«Мы люди, а не боги»: Лопырева в день своего 37-летия призналась, что и она совершала ошибки в жизни

26 июля свой день рождения отмечает русская модель и телеведущая Виктория Лопырева. Не так давно знаменитость рассказала поклонникам о переменах в личной жизни. Девушка вышла замуж за отца своего первенца — полуторагодовалого сынишки Марка Лео. Как выяснилось, молодожены оформили союз в Грибоедовском дворце бракосочетаний. На торжестве присутствовали только близкие и друзья пары. В одном из интервью Лопырева опровергла информацию о том, что она якобы увела Игоря из семьи. Напомним, что до знакомства с моделью Булатов уже был женат. Виктория отметила, что у ее супруга есть собственное мнение и он не «маленький мальчик». Поэтому ее желания и мечты вряд ли смогли бы повлиять на его конечное решение относительно их взаимоотношений.

В день своего рождения Виктория призналась, что и она совершала ошибки в жизни. По словам знаменитости, самое главное — это извлечь из них уроки. Модель подметила, что никто не в силах изменить прошлое. Но можно постараться сделать так, чтобы в будущем не приходилось исправлять какие-то допущенные огрехи.