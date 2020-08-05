«В ладошку не поместились»: Седокова в полосатом купальнике сверкнула объемными бедрами

Певица на отдыхе в Майами похвасталась не только бронзовым загаром, но и пышной фигурой.

Анна Седокова не скрывает, что ей очень сложно приводить себя в форму. Певица любит поесть, поэтому каждая ее попытка похудеть заканчивается фиаско. При этом артистка постоянно занимается спортом, что позволяет ей поддерживать тело в тонусе. При первой возможности после карантина она улетела в США со своим возлюбленным Янисом Тиммой и детьми. Артистка отдыхает в Майами, где также смогла увидеться с дочкой Моникой, которая живет с отцом.

37-летняя Седокова большую часть времени проводит на пляже или у бассейна. Она уже успела приобрести бронзовый загар. Повсюду ее сопровождает возлюбленный, который недавно сделал ей предложение. Поклонников радует, что баскетболист не запрещает своей избраннице публиковать откровенные фото, как и раньше. Снимки в бикини заполонили ее аккаунт. А накануне Анна предстала в полосатом купальнике. Она позировала с Янисом, продемонстрировав пышные формы.

Певица поразила поклонников своими массивными бедрами. Многие решили, что она поправилась. А на другом фото баскетболист обнял возлюбленную и положил руку на ее ягодицы. Пикантные снимки взбудоражили пользователей Сети. «Красивая пара! Красивая фотография! Ярко, сочно, горячо», «Потрясающий загар! А бедра такие массивные, как у Бейонсе», «Какая у вас фигура», «В ладошку не поместились», «Вау, какая!», «Слишком горячо», — прокомментировали пост подписчики.

А также Анна поделилась кадрами, на которых позировала уже в бежевом бикини. Она засветила свою роскошную грудь. Певица была без макияжа. Она загорала рядом с возлюбленным. Поклонники назвали ее формы аппетитными.