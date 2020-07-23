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Седокова после заявления о грядущем замужестве похвасталась кольцом с бриллиантами

Анна приняла предложение своего бойфренда - баскетболиста Яниса Тиммы.

Седокова после заявления о грядущем замужестве похвасталась кольцом с бриллиантами
Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Михаил Фролов/ КП.

37-летняя певица Анна Седокова в третий раз выходит замуж. Ее избранник – 28-летний баскетболист Янис Тимма. Пара состоит в отношениях с прошлого года, засветившись впервые на публике летом 2019-го. На тот момент молодой человек был женат, воспитывал маленького сына.

Вначале влюбленные старались не афишировать свои отношения, однако на отдыхе в Турции их все-таки рассекретили. В какой-то момент они поняли, что скрываться бесполезно и стали вместе посещать светские тусовки, а спортсмен оформлять развод.

Молодой мужчина постарался сохранить добрые отношения с наследником Кристианом. А вот с его мамой Саной отношения, похоже, испорчены надолго – экс-супруга болезненно восприняла уход мужа к звезде, о чем поспешила сообщить в социальных сетях. Чуть позже она одумалась и удалила гневные послания.

Сейчас страсти улеглись – публика по большей части привыкла к этому звездному союзу и десятилетней разнице в их возрасте. И баскетболист поспешил сделать певице предложение. Произошло это на белоснежной яхте в романтической обстановке.

Анна согласилась стать женой спортсмена и похвасталась подаренным ей помолвочным кольцом в stories Instagram. На безымянном пальце Седоковой оказалось стильное украшение из белого золота, усыпанное бриллиантами. Других подробностей грядущего бракосочетания пока нет.

Анна Седокова. Фото
Анна Седокова хвастается кольцом. Кадр из видео https://www.instagram.com/annasedokova/

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