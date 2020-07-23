Седокова после заявления о грядущем замужестве похвасталась кольцом с бриллиантами

37-летняя певица Анна Седокова в третий раз выходит замуж. Ее избранник – 28-летний баскетболист Янис Тимма. Пара состоит в отношениях с прошлого года, засветившись впервые на публике летом 2019-го. На тот момент молодой человек был женат, воспитывал маленького сына.

Вначале влюбленные старались не афишировать свои отношения, однако на отдыхе в Турции их все-таки рассекретили. В какой-то момент они поняли, что скрываться бесполезно и стали вместе посещать светские тусовки, а спортсмен оформлять развод.

Молодой мужчина постарался сохранить добрые отношения с наследником Кристианом. А вот с его мамой Саной отношения, похоже, испорчены надолго – экс-супруга болезненно восприняла уход мужа к звезде, о чем поспешила сообщить в социальных сетях. Чуть позже она одумалась и удалила гневные послания.

Сейчас страсти улеглись – публика по большей части привыкла к этому звездному союзу и десятилетней разнице в их возрасте. И баскетболист поспешил сделать певице предложение. Произошло это на белоснежной яхте в романтической обстановке.

Анна согласилась стать женой спортсмена и похвасталась подаренным ей помолвочным кольцом в stories Instagram. На безымянном пальце Седоковой оказалось стильное украшение из белого золота, усыпанное бриллиантами. Других подробностей грядущего бракосочетания пока нет.