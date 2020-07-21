«Вы бы тоже смогли»: Седокова отпраздновала в Майами день рождения дочери

Певица пояснила, что именно ради этого отправилась в Америку. Но организовать праздник было не так просто.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова вместе с бойфрендом Янисом Тиммой и маленьким сыном Гектором от предыдущих отношений улетела в Америку. Для поклонников осталось загадкой, как звезде удалось пересечь океан.

«Вы спрашивали, как мы попали в Америку? Честно, если бы у вы не видели свою дочь полгода из-за коронавируса и увидеть ее в Америке был единственный шанс, вы бы тоже смогли», — пояснила звезда.

Дело в том, что ее средний ребенок, Моника Чернявская, проживает в Майами. И 19 июля у нее девятый день рождения. Седокова сдержала обещание, данное себе, и приехала к дочери на праздник. Более того, артистка смогла организовать его на высоком уровне, вопреки обстоятельствам: ограничения на мероприятия в Америке действуют до сих пор.

«Мы с Янисом поехали в 12 ночи искать шары. И еще торт. Мы хотели сделать его сами, потому что это важно. Итак, все магазины сейчас в Майами закрываются в 10. Все сложилось. Торт покажу чуть позднее, мы его сделали. И шары купили. И в Versace Mansión отметили ДР, и мы справились! И как сказала Мо (так Седокова называет Монику. — Прим. ред.), это было лучшее пати!» — вспоминает Седокова.

Звезда призналась, что если бы не ее возлюбленный, то она бы вряд ли справилась.