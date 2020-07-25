«Вот это вид!»: Анна Седокова вслед за Каменских в нюдовом бикини оголила сочные бедра

Анна Седокова уже почти год встречается с баскетболистом Янисом Тиммой. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» долго не могла обрести счастье в личной жизни. У нее подрастают две дочки и сын от разных мужчин. С двумя она состояла в браке, а вот имя отца сына до сих пор скрывает. Ходят слухи, что имя является бизнесмен Артем Комаров, с которым она рассталась вскоре после родов. Теперь артистка мечтает подарить ребенка новому избраннику.

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После карантина Анна наслаждается отдыхом с Янисом в Майами. Певица без стеснения оголяется и публикует откровенные кадры. Ее избранник не только не запрещает ей это делать, но часто сам фотографирует артистку. Так и новое фото сделала Тимма. В кадре девушка предстала в мини-бикини нюдового цвета. Она позировала на балконе, повернувшись боком к камере. Седокова блеснула талией и сочными бедрами.

«Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии , то не зовите меня на эту свадьбу», — заявила она.

Поклонники отметили, что круглым ягодицам звезды может позавидовать даже Ким Кардашян. К слову, недавно в похожем бикини позировала Настя Каменских, которая тоже известная своими пышными формами, но Анне удалось затмить ее своими округлыми формами. Она получила множество комплиментов. «Мамочки светы», «Вот это вид! Необъятная Ким», «Так нельзя!», «У вас фигура огонь, грех не делать такие фото», «Вот это орешек», «Вааау!!! Какие виды, шикарна!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что баскетболист недавно сделала певице предложение руки и сердца. В скором времени девушка выйдет замуж в третий раз.