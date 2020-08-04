До слез: Водянова с дочкой в джинсах скинни и алых куртках посетили приют для собак в Сочи

Наталья Водянова построила карьеру топ-модели, когда ее взяли в агенство в Париже. Уже много лет девушка живет во Франции со своими детьми. От первого брака у нее есть сын Лука, дочка Нева и еще один сын Виктор. А от нынешнего избранника Антуана Арно у звезды подрастают мальчики Максим и Роман. Весь карантин она провела с семьей в новом особняке, а вот с наступлением лета стала активно путешествовать.

Водянова успела посетить Прованс, пройти пешком 14 километров и позагорать в купальнике. Девушка виделась с друзьями и участвовала в технологических форумах. А год назад примерно в это же время с детьми она ездила по России. Тогда модели довелось побывать в Сочи, где она не только осмотрела Красную поляну, горы, но и заглянула в приют для собак. Кадрами из той поездки Наталья поделилась в соцсети.

На видео запечатлено, как модель со старшими детьми навещает четвероногих друзей. Девушка была без макияжа и с распущенными волосами, но при этом выглядела стильно. Она облачилась с дочкой в одном стиле, надев джинсы скинни и алые косухи. Хозяйка заведения рассказала, что пес по кличке Гомер очень добрый. Дети опалили ему глаза, поэтому собака лишилась зрения, так он и попал в приют.

Погладив Гомера модель не смогла сдержать слез. Сыну Лукасу пришлось обнять ее и успокоить. Вопреки этой жестокости, Гомер не потерял веру в людей, остался таким же нежным и доверчивым.

«После долгих и яростных споров и обсуждений дома, наша семья решила, что мы, к сожалению, не сможем приютить Гомера в данный момент. Однако, мы надеемся, что среди вас, дорогие, найдутся те, кто откликнется на этот пост и захочет стать новой семьей для Гомера», — написала звезда.

Она пояснила, что часто находится в разъездах, а дети на учебе, поэтому собаке просто не будет хватать внимания. К тому же, дома у модели уже живет кот.