«Армия из двух человек»: Водянова предстала с другом в одинаковых нарядах во время путешествия

Модель устроила себе экстремальную поездку по Франции. Поклонники удивились тому, что модель даже без вечерних платьев выглядит очень женственно.

Наталья Водянова во время карантина сблизилась со своими пятью детьми. Модель признавалась, что даже научилась готовить. Однако пандемия коронавируса сорвала свадьбу, которую девушка хотела сыграть летом. Со своим возлюбленным Антуаном Арно русская красавица живет уже девять лет. От богатого бизнесмена она родила двоих сыновей, но лишь два года назад она услышала от него долгожданное предложение руки и сердца.

38-летняя невеста хочет, чтобы торжество прошло в летние месяцы, поэтому торжество перенесли на год. А пока она наслаждается теплыми днями, путешествуя по Франции. Девушка уже успела побывать в Нормандии и Провансе. Она осматривает старинные постройки, загорает в купальнике, а также устраивает себе экстремальные поездки. Поклонники привыкли видеть ее в элегантных вечерних платьях. А накануне они увидели Наталью в камуфляжном костюме, без макияжа и укладки. Она оделась в одинаковые наряды с другом Тимоном, который сопровождал ее. Они держали в руках шлемы.

«Мое танго, Индия, Майк, Оскар и ноябрь», — написала модель.

Компанию дружной паре составил черный кот. «Армия из двух человек. Ната, Тимон и кот Бегемот. Вернусь с новым котом», — написал друг звезды.

А многие поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Некоторые отметили, что даже без макияжа и вечернего платья она сногсшибательна. «Кот на заднем плане очень в тему!», «Какой у вас милый дружок там на заднем фоне», «Желтоглазый шпион гармонично вписался в цветовую гамму», «Водянова, какая классная», «Наташа красавица даже в камуфляже», «Стройные ноги выдают леди», «Какие крутые», — прокомментировали пост подписчики.