«Не скажешь, что многодетная мама»: Водянова в шортах блеснула идеальными ногами в Провансе

Наталья Водянова в свое время смогла стать топ-моделью. Девушку заметил агент в ее родном Нижнем Новгороде. Тогда она даже не подозревала, что не просто поедет в Париж, а спустя годы будет там жить. Нижегородская Золушка, как ее называют журналисты, недавно переехала в новый особняк. Она живет с пятью детьми и своим женихом Антуаном Арно, который является сыном одного из самых богатых бизнесменов в мире.

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Летом 2020 года она планировала сыграть пышную свадьбу, но из-за пандемии коронавируса торжество пришлось перенести. Водянова просто не успела организовать праздник и решить все вопросы. Зато теперь модель наслаждается отдыхом. Недавно она свозила дочку Неву и сына Виктора в Нормандию. Девушка показала наследникам местные красоты. А теперь Водянова поделилась снимком из Прованса.

Модель устроила себе поход вместе с другом. Она позировала на фоне ветреных мельниц в шортах и неоново-зеленой футболке после того, как прошла 14 километров. Наталья продемонстрировала идеальные ноги. Девушка была взъерошена, но при этом широко улыбалась, излучая счастье.

«Дружим с ветряными мельницами», — написала она.

Одной из первых на пост отреагировала синхронистка Алла Шишкина. «Никогда не скажешь, что многодетная мама. Вы отличной форме», — заявила спортсменка. Поклонники тоже восхитились тем, как выглядит 38-летняя модель. «Наташа я влюблена в вас. От вас веет колоссальной энергией», «Выглядите как всегда восхитительно!», «Потрясающие ноги», «Так нереально выглядеть», — прокомментировали фото подписчики.