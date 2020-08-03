«Одна среди парней»: Наталья Водянова в лимонных шортах-бермудах отметилась в Сан-Тропе

Наталья Водянова во время карантина не покидала свой новый особняк, в котором живет с мужем Антуаном Арно и пятью детьми. По ее словам, самоизоляция помогла ей сблизиться с наследниками и открыть новые таланты. При этом девушке пришлось перенести свадьбу, о которой она мечтала последние девять лет. Зато теперь летние дни модель проводит беззаботно, путешествуя по Франции. Это страна стала для нее вторым домом.

Первые недели Водянова показывала старшим наследникам интересные места. Они посетили Нормандию и Прованс. Потом русская красавица стала вместе с друзьями совершать пешие прогулки по красивым местам. Успела модель и позагорать в купальнике. А на днях девушка посетила крупную компанию в Сан-Тропе, занимающуюся современными технологиями. На встрече с сотрудниками и основателем форума она предстала в лимонных шортах-бермудах и темной футболке с принтом. Наряд позволил ей блеснуть стройными и изящными ногами.

На новом фото она позировала в компании друзей. Наталья была с распущенными волосами и без макияжа.

«Одна среди парней в Великой технологической компании наряду с Power Boys из Locals и основателем форума основателей (и нашим собственным крестным отцом технологий)», — написала она.

Поклонники были восхищены девушкой, которая развивается в разных сферах. Водянова давно доказала, что красивая — не значит глупая. Она уже много лет сама руководит фондом «Обнаженные сердца» и помогает детям с особенностями развития. «Прекрасная компания», «Отличная компания! А Наташа — хороша!», «Какие все красивые», «Вот ножки», «Классная такая, стильная», «Всегда прекрасна», — прокомментировали пост подписчиков.