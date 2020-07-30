«А сколько убили производители водки?»: у здания суда собрались поклонники Ефремова

Перед первым слушанием по делу о смертельном ДТП у здания Пресненского суда оказались не только журналисты.

29 июля должно было состояться первое заседание суда по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель второго автомобиля Сергей Захаров. Однако слушание было перенесено на 30 июля из-за неявки адвоката актера, Эльмана Пашаева. При этом родственники погибшего и их юрист Александр Добровинский не подозревали, что так произойдет. Они явились в суд и впервые встретились с Ефремовым.

30 июля у стен Пресненского суда вновь собралась толпа журналистов и зевак. На этот раз Михаил Олегович приехал уже со своим адвокатом. Юриста доставили на роскошном «майбахе», а вот его клиента на более скромном автомобиле. Встретили актера его поклонники. Они стояли с плакатами, пытаясь поддержать морально Ефремова. Корреспондент портала пообщалась с одним из низ них, пенсионером Александром Казаковым.

«Уверен, что за рулем был не Ефремов, а кто-то другой», — отметил мужчина.

Он также подчеркнул, что следит за творчеством актера очень давно. И знаком с работами его отца, Олега Ефремова. Напомним, что трагедия произошла в последний день режима самоизоляции в Москве, 8 июня 2020 года. Камеры видеонаблюдения зафиксировали столкновение двух автомобилей.

Джип актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон, который от удара перевернулся. Врачи боролись за жизнь Сергея Захарова, но не смогли его спасти, к утру он скончался. А Ефремов, по словам очевидцев, едва стоял на ногах. Позже судебная медэкспертиза показала, что он был в алкогольном опьянении. Более того, в его крови обнаружили следы запрещенных веществ.