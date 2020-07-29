Ефремов в Пресненском суде впервые встретится с родственниками покойного Захарова

В здании Пресненского суда Москвы находится и специальный корреспондент сайта Teleprogramma.pro. По его информации, актера театра и кино, заслуженного артиста России Михаила Ефремова уже доставили на предварительное заседание по его делу.

Стоит отметить, что муж Софьи Кругликовой появился перед репортерами в защитной маске, поэтому разглядеть его лицо присутствующим не удалось. К залу суда Михаила Олеговича провели через задний ход. В связи с чем дежурившие у здания Пресненского суда журналисты так и не смогли получить первые кадры с Ефремовым. Никаких комментариев от актера также не поступало. Молчание хранит и сторона защиты.

Наш корреспондент сообщил о том, что в возле зале суда была замечена гражданская жена покойного Сергея Захарова — Ирина Стерхова — и адвокат со стороны потерпевших, Татьяна Головкина. Также на заседание прибыл адвокат Александр Добровинский.

Напомним, что в среду, 29 июля, в Пресненском суде муж Софьи Кругликовой впервые встретится с родственниками и семьей погибшего в аварии Сергея Захарова.

Вечером, 8 июня, Михаил Ефремов попал в крупное ДТП на Смоленской площади. Он пропустил поворот, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого находился Захаров. Мужчина скончался на утро в больнице от полученных травм. Очевидцы происшествия утверждали, что актер находился в нетрезвом состоянии и едва мог стоять на ног. Позже Михаил Олегович записал видеообращение к семье погибшего, попросив у них прощение.