Михаила Ефремова доставили в суд на «Рено»: видео

Корреспондент портала Teleprogramma.pro сообщил первые новости с заседания суда по по делу о смертельном ДТП с участием актера.

29 июля в столичном суде должно было состояться долгожданное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михала Ефремова. Напомним, что в результате столкновения автомобиля актера с фургоном погиб водитель второго транспортного средства Сергей Захаров. Позже медэкспертиза установила, что Михаил Олегович находился в нетрезвом состоянии. Более того, в его крови обнаружили следы запрещенных веществ.

Свою вину Ефремов отказался признавать. Его адвокатом стал Эльман Пашаев. Он уверен, что сможет выиграть дело. Росдтвенников погибшего представляет знаменитый юрист Александр Добровинский. Первое слушание по скандальному дело о смертельном ДТП перенесли на 30 июля из-за неявки Пашаева. В назаначенный день у Пресненского суда Москвы вновь собралось много журналистов. Приехал на слушание даже вице-президент ассоциации автомобилистов Леонид Ольшанский.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro сообщила, что примерно в 14:00 в суд доставили Ефремова. Актер приехал на «Рено», а его адвокат — на роскошном «Майбахе», что удивило многих присутствующих. Артист ни с кем не разговаривал. Они поспешили зайти в зал суда.

Напомним, что родственники погибшего Захарова три дня ждали извинений со стороны Ефремова. Позже, когда он выразил соболезнования, то они отказались их принимать. От финансовой поддержки, которую предложили пострадавшей стороне друзья актера, они тоже отказались.