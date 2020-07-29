Добровинский: Ефремов не признал вину по делу о смертельном ДТП

Также сообщается, что заседание в Пресненском суде было перенесено на четверг, 30 июля, из-за неявки адвоката заслуженного артиста России - Эльмана Пашаева.

Как передает специальный корреспондент сайта Teleprogramma.pro, предварительное заседание по делу Михаила Ефремова было перенесено на четверг, 30 июля. Подобная мера была принята из-за неявки представителя стороны защиты заслуженного артиста России — Эльмана Пашаева. Уточняется, что адвокат мужа Софьи Кругликовой на заседании так и не появился. Причина его отсутствия не называлась. В результате слушание было отложено на день.

С журналистами согласился пообщаться Александр Добровинский. Адвокат потерпевших по делу Михаила Ефремова заявил, что сын Аллы Покровской не признался свою вину в произошедшем смертельном ДТП. Это, как утверждает юрист, это зафиксировано и в материалах уголовного дела.

«Не только по словам (Михаила Ефремова, — Прим. ред.), это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом отказался», — уточнил Добровинский.

Как уточняет наш корреспондент со ссылкой на слова представителя стороны потерпевших, его подзащитные согласятся на любой вердикт суда. Адвокат пояснил, что семья покойного Сергея Захарова находится в крайне тяжелом эмоциональном состоянии. А Михаил Олегович, как говорит Добровинский, перед ними все еще не извинился.