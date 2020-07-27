«Какая сногсшибательная»: Лопырева в белоснежном бикини и на каблуках показала изящную спину

Виктория Лопырева не скрывает, что любит путешествовать. Когда ее сыну Марку Лео было всего несколько месяцев, она улетела из Майами в Европу. Тогда девушка переживала, как перенесет перелет малыш, но ребенок в итоге стал постоянно ездить с мамой. Вот и карантин модель провела с наследником и мужем Игорем Булатовым в Дубае, а когда границы открыли, то она на частном самолете перебралась в Турцию.

26 июля Виктория отпраздновала день рождения. Супруг устроил ей сюрприз. Он привез ее в аэропорт. Пара отправилась в очередное путешествие. Модель не знала, куда ее везут. Похоже, что вечеринка состоялась на пляже. На новых кадрах блондинка предстала в белоснежном бикини и пляжной накидке в тон. Девушка на каблуках позировала на яхте. Наряд позволило Лопыревой блеснуть соблазнительными изгибами фигуры и пышной грудью.

Поклонники восхитились красотой звезды. Многие не поверили, что ей исполнилось 37 лет. После родов она быстро вернулась в форму. «Вы красавица!», «Мерлин Монро», «Ух, ты какая сногсшибательная»,«Вы божественная», «Роскошная женщина», «Вся в белом, красота», — прокомментировали пост подписчики. К слову, девушка так и не рассказала, куда ее привез супруг. Поклонники уверены, что сюрприз ей понравился. В прошлом году Лопырева отмечала день рождения несколько недель.