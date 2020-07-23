«Божественные ножки»: Лопырева блеснула «аппетитной» фигурой в пляжном халате-кимоно

Виктория Лопырева больше шести месяцев провела в Дубае. Модель приехала туда по работе, но в итоге осталась, чтобы переждать карантин. Уже в мае она смогла загорать и купаться в бассейне, а потом устраивала прогулки на яхте. Но недавно блондинка с семьей на частном самолете прилетела в Турцию. Она решила сменить обстановку, так как в ОАЭ наступил не сезон, когда температура воздуха прогревается до +40 градусов и выше.

Теперь у Лопыревой есть возможность гулять с подросшим сыном Марком Лео по песчаному пляжу, устраивать фотосессии в бикини и изысканно ужинать в ресторанах. Несмотря на то, что девушка уже приобрела бронзовый загар, она часто отдыхает на пляже. На новых кадрах Виктория предстала в джинсовых мини-шортах и мини-бюстгальтере от розового купальника. Поверх она накинула халат-кимоно цвета фуксия.

Игорь булатов запечатлел, как его супруга бежит в сторону пляжа. При этом она засветила пышную грудь и осиную талию. Поклонники отметили, что 36-летняя звезда находится в отличной форме. «Божественные ножки», «Шикарные ноги», «Сладкая русалочка», «Кимоно просто бомба. Безумно вам идет», «Не прыгайте! Они же щас выпрыгнут из купальника», «Вот это понимаю, фигура, есть за что подержать», — прокомментировали кадры подписчики.