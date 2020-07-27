«Сумочкой живот прикрыла»: Топурия блеснула «аппетитными» формами в трендовом мини-бикини

Кети Топурия еще зимой переехала жить в загородный особняк со своей дочкой Оливией. Раньше певица жила с мамой, но встретила новую любовь, поэтому решила жить отдельно. Теперь у девушки отношения с дипломатом Львом Деньговым. Они счастливы вместе больше года. В последнее время артистка облачается в наряды свободного кроя, что спровоцировало слухи о ее беременности. Артистка не скрывает, что хочет много детей, но интересное положение пока не подтвердилось.

А на днях Кети поделилась кадром, на котором предстала на борту частного самолета. Вслед за Светланой Лободой и другими звездами певица отправилась в отпуск. Пока место отдыха она не рассекретила, но успела поделиться первым фото в купальнике. Девушка предстала на снимке в мини-бикини цвета фуксия с вышивкой, которая в тренде в этом сезоне. Топурия сидела на бордюре, демонстрируя стройные ноги и сочную грудь, а вот живот она прикрыла модной соломенной сумкой.

«Дыхание», — написала звезда.

Поклонники изумились тому, как выглядит 33-летняя певица. Многие отметили, что даже на пляже она будет самой стильной, а ее фигуру назвали «аппетитной». «Море! Лето! Красота! Морской стиль навсегда!», «Красотка», «Какая сумочка», «Фигура огонь», «Идеальное тело», «Сумочкой живот прикрыла», «Живот прикрыла, потому что беременна?» — стали комментировать пост подписчики.

К слову, Кети поклонники давно считают иконой стиля. Многие даже подражают певице. Сама девушка признавалась, что носит то, что ей идет, а не то, что в моде.