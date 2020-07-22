«Рядом Тильда»: Лобода в бикини засветила «аппетитную» грудь на фото с двухлетней дочкой

Светлана Лобода весь карантин провела с семьей. Она не покидала свой дом, уделяя все время дочке Евангелине от первого брака и малышке Тильде, чьего отца она скрывает до сих пор. Певица привыкла много и усердно работать, но после отмены самоизоляции она решила продлить отпуск. Несмотря на то, что границы многих стран закрыты, ей удалось добраться до Миконоса. Уже не первую неделю она нежится на солнце в Греции.

Сначала Лобода веселилась в компании своего друга Бичоллы Тетрадзе, грузинского модельера. Вечерами она блистала в мини-платьях, не переставая хвастаться безупречной фигурой. А потом певица стала чаще публиковать фото с наследницами. Теперь Светлана решила показать, как прошел один из лучших ее дней. Она позировала в мини-бикини цвета хаки в бассейне со своей подросшей дочкой Тильдой.

В купальнике едва удержалась ее пышная грудь. Лобода продемонстрировала осиную талию и сочные бедра. Артистка приняла провокационную позу, позируя с наследницей, которая выглядела стильно в платке и солнцезащитных очках.

«Один из самых самых лучших дней в календаре. Рядом Тильда. Relax time», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что 37-летняя Лобода — очень горячая. Также фанаты ждут, когда она покажет лицо малышки. «С каждым годом выглядите моложе», «Светлана вы красотулька, а Тильда такая лапулька», «Ну хватит ее прятать», «Боже, какая прелесть! Это и есть самый большой успех!», «Так выросла уже малышка», — прокомментировали пост подписчики.