«Смеялись, играли»: Топурия в широких брюках и розовой толстовке позировала на лужайке с дочкой

Кети Топурия не скрывает, что мечтает стать многодетной мамой. Не раз девушка признавалась, что хочет еще двоих детей. Пока у нее подрастает только дочка Оливия. Недавно крохе исполнилось пять лет. С отцом наследницы артистка давно рассталась, но уже год встречается с новым возлюбленным — Львом Деньговым. Поклонники часто подозревают девушку в беременности, так как она носит платья свободного кроя, но пока официальных заявление звезда не делала.

На днях Кети запечатлела подросшую наследницу в пижаме. Девочка сидела на кровати с домашним питомцем на руках. Она прочитала наизусть стихотворение про «Сердитый дождь». Дочка певица с выражением произносила строчки. Поклонники восхитились артистизмом малышки.

А на следующий день Топурия поделилась снимком, на котором позировала в широких голубых брюках и розовой толстовке. Она была в окружении детей на лужайке. Ее наследница сидела на круглом лежаке в зеленых брюках и бомбере. Певица была окружена двумя близняшками, а позади нее стояла коляска с маленьким ребенком. Сначала поклонники удивились, но артистка пояснила, что это ее маленькие гости.

«Сегодня у нас в гостях был целый детский сад, малышки — близняшки и их новорожденная сестренка. Разбегались в разные стороны, смеялись, играли», — поделилась Кети.

Поклонники восхитились трогательным фото. Многие отметили, что певица выглядела счастливой, а вот ее дочка не особо обрадовалась таким гостям. «Такие классные и милые девчулечки», У вашей дочки растерянный вид. Видимо ей не понравилось, что нарушили ее личное пространство«, «Какая вы счастливая, и вам надо еще деток», «Картина маслом», «Вы стильная такая, даже в простой одежде», — прокомментировали пост подписчики.