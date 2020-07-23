Укатила в отпуск: Кети Топурия в джинсах скинни и косухе предстала на борту частного самолета

Певица Кети Топурия провела самоизоляцию в загородном доме. В роскошный особняк она переехала еще на рождественских каникулах. Ранее артистка жила со своей мамой, но когда у нее закрутились отношения с Львом Деньговым, девушка захотела жить отдельно. На новом месте понравилось и ее дочке Оливии. Пятилетняя девочка любит животных, а на территории их земельного участка есть вольеры с кроликами, козами и даже оленями.

После завершения самоизоляции Кети успела принять участие в нескольких телевизионных проектах. Певица блистала в мини-платьях, демонстрируя безупречную фигуру. Тем времени одни звезды уехали в Сочи, а другие нашли способ отправится за границу. Решила последовать их примеру Топурия, опубликовав фото, на котором позирует на борту частного самолета. Она предстала в рваных джинсах скинни, белой рубашке и косухе. Красные мокасины были подобраны в тон кожаной сумке.

Дочки рядом с артисткой не было, зато в кадр попали ноги ее возлюбленного. Возможно, что они отправились в романтическое путешествие. Поклонники восхитились красотой 33-летней звезды.

«Самая красивая и стильная, и талантливая», «Стиляга», «Наша любимая», «А где Оливия?», «Вы в Крым?» — стали комментировать пост подписчики.

Не исключено, что Топурия решила навестить родных в Грузии, а уже оттуда отправится в Европу или более дальние страны. К слову, полет на частном самолете для одного человека стоит от 4,5 тысяч евро, поэтому не каждый может себе это позволить.

Однако Светлана Лобода, Филипп Киркоров и дочка Владимира Винокура этим летом отметились на частных лайнерах.