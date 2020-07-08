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Семейный день: Игорь Николаев оделся с женой и дочкой в одном стиле

Стильные наряды члены звездной семьи подобрали специально для фотосессии.

Семейный день: Игорь Николаев оделся с женой и дочкой в одном стиле
Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой. Фото Global look press.

Игорь Николаев уже 10 лет живет счастливо в браке с Юлией Проскуряковой. Вначале многие не верили в их союз, часто сравнивая новоиспеченную супругу с бывшей — Наташей Королевой. Однако время доказало, что в семье народного артиста царят истинные чувства и взаимопонимание.

Тем более, что в их семье растет такое маленькое чудо, как Вероника. Осенью малышке исполнится пять лет, и она уже проявляет творческие способности своих родителей: поет и сама придумывает песни.

В День семьи и верности супруга Игоря Николаева сделала трогательный пост в личном блоге, обнародовав счастливый фотокадр своей семьи. На снимке запечатлен композитор, Юлия Проскурякова и Ника — все в одном стиле. Родственники выбрали для фотосессии наряды в нежно-розовых тонах.

Николаев. Фото
Игорь Николаев оделся с женой и дочкой в одном стиле. Блог Юлии Проскуряковой. Фото https://www.instagram.com/uliaveronika/

«Такая солнечная семья!», «Какие все красивые», «Позитивные и стильные». «Суперфото, шикарная семья», — прокомментировали кадр фолловеры.

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