«Живу и счастлива»: Проскурякова опровергла слухи о разводе с Николаевым, предъявив доказательство

Юлия Проскурякова отреагировала на слухи о разводе с Игорем Николаевым. Светские хроникеры и блогеры стали судачить о возможном романе девушки с неким студентом ГИТИСа и предстоящем расставании с супругом. Слухи подогревал и тот факт, что артистка стала реже публиковать совместные кадры с супругом.

Мало того – акулы пера стали обзванивать ее знакомых, пытаясь узнать подробности. Обычно спокойная к выходкам журналистов девушка не на шутку рассердилась и опубликовала в Сети опровержение. «Не развожусь, учусь, живу и счастлива!» — процитировал ее сайт КП.

Позже Юлия почему-то решила изменить текст на следующий: «Пусть этот пост все-таки будет позитивным. Будьте счастливы, мои дорогие подписчики»!

В доказательство, что у нее с Николаевым все нормально в отношениях, она опубликовала кадры с совместным выходом на встречу с друзьями. Пара счастлива и сидит за одним столом в кафе.