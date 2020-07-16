«Ням-нямочка моя!»: Лобода подловила подросших дочерей в одинаковых купальниках на яхте

Светлана Лобода после карантина предпочла устроить себе отпуск. Обычно певица постоянно находится на гастролях, а на этот раз решила больше времени уделить семьей. У нее, как известно, подрастают дочери: девятилетняя Евангелина и двухлетняя Тильда. Артистке удалось сбежать от любопытных глаз на остров Миконос. Она уже неделю нежится на солнце, устраивает танцы и дразнит пикантными фото.

Накануне Лобода поделилась кадрами, на которых покидает остров на вертолете. Но на этом ее отпуск не завершился. Певица задержалась в Греции, устроив наследницам морскую прогулку. Она запечатлела подросшую Тильду в купальнике с растительным принтом и платком на голове. В таком же купальнике предстала и ее сестра Евангелина. Девочка намазывалась защитным кремом, собираясь купаться и загорать.

«Ням-нямочка моя! И еще одна ням-нямка!» — восхищалась певица.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие не сомневались, что Светлана прекрасная мама. Также фанаты были очарованы купальниками в стиле family look. А вот себя артистка не показала, возможно, что и она облачилась в подобный наряд. Напомним, что лицо младшей крохи звезда пока скрывает. Также она хранит в тайне имя ее отца. А вот Евангелина повсюду путешествует с мамой и очень любит читать книги. Девочка фанатка Гарри Поттера.