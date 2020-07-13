«В какой-то степени повторил судьбу отца»: Немоляева рассказала, как живет ее сын Александр

Звезда «Служебного романа» дала откровенное интервью, в котором поведала, чем занимается после карантина и как складывается карьера ее наследника.

Светлана Немоляева является одной из самых известных советских актрис. Она не раз снималась в картинах Эльдара Рязанова, в том числе и в «Иронии судьбы или с легким паром». Артистка в свои 83 года продолжает играть в кино и на сцене. Она в волнении пережила карантин. Женщина признавалась, что театр сохранил ей зарплату, поэтому трудностей она не испытывала. При этом Немоляева в новом интервью заявила, что устала отдыхать.

По словам Светланы Владимировны, она готова в любой момент вернуться к работе. Актриса также рассказала, как живет ее сын Александр от брака с Александром Лазаревым. Он пошел по родительским стопам и стал известным актером. С женой Аленой у него — двое детей: Полина и Сергей. Артистка призналась, что гордится наследником. Она не скрывает, что когда у нее не было детей, то они с супругом тоже были счастливы. Но рождение ребенка кардинально меняет жизнь.

«Мы с Сашей знали, что безоблачной его судьба не будет, не обойдут его и какие-то обиды, и разочарования, и победы. Все так и пошло. Сейчас он в „Ленкоме“ восстанавливает „Поминальную молитву“, легендарный спектакль. Саша когда-то играл в „Поминальной молитве“. И играли Пельтцер, Леонов, Абдулов. Когда Шурику предложили восстановить спектакль, он загорелся», — поделилась Немоляева.

По словам актрисы, она давно наблюдает за наследником Лазарев-младший играет на сцене с 11 лет. Она восхищается, наблюдая его на сцене в спектаклях «Чайка» Калягина, «Женитьбе Фигаро…», а постановка «Королевские игры» и вовсе сразила артистку.

«Ну а потом получилось так, что в какой-то степени сын повторил судьбу отца. Марк Захаров от него отошел, и Шура у него долго не играл ничего нового. Так же в свое время поступил Гончаров с моим Сашей», — призналась она.

Актриса отметила, что наследник не опускает руки в периоды простоя в театральных работах. «К счастью, в кино сейчас сын в интересных фильмах снимается, и я этому очень рада», — добавила Немоляева. Она также отметила, что Александр унаследовал некоторые черты отца. С поклонницами он вел себя неприступно, поэтому девушки часто докучали самой артистке, поделилась она личным с изданием «7 Дней».