«Я всегда тушила пожары»: Светлана Немоляева «спасает» брак невестки и сына

Артистка больше половины жизни прожила в браке с Александром Лазаревым. Теперь она делает все, чтобы ее наследник сохранил теплые отношения с женой.

Светлана Немоляева недавно отметила 83-летие. Звезда кино и театра по-прежнему полна сил и энергии. Несмотря на то, что ее муж Александр Лазарев ушел из жизни в 2011 году, она не перестает о нем вспоминать. Как ни как, они были вместе больше полувека. У них есть единственный сын Александр, который продолжил актерскую династию. А еще, он унаследовал непростой и вспыльчивый характер отца.

Александр-младший уже больше 30 лет живет в браке с молодой избранницей Алиной. Но мужчина часто вступает в бытовые споры с женой и поэтому уже несколько раз оказывался на грани развода. Журналистам стало известно, что однажды во время репетиции спектакля «Королевские игры» у него вспыхнули чувства к партнерше Амалии Мордвиновой. Девушка была замужем за звукорежиссером Игорем Зориным, но это не помешало ей закрутить роман на стороне.

Уже тогда Немоляева поддерживала свою невестку, поэтому отправилась в театр и поговорила с худруком «Ленкома» Марком Захаровым. В итоге Амалия покинула труппу и развелась с мужем. Не исключено, что она надеялась на такой же жест со стороны Лазарева-младшего, но мама не позволила ему разрушить брак и оставить внучку Полину без полноценной семьи. А в 2000 году у Саши и его супруги родился сын Сережа.

Как оказалось, до сих пор, когда Немоляева чувствует, что сын может пойти налево, она предотвращает беду. Актриса рассказала журналистам, что устраивает посиделки на даче, чтобы примирить наследника и невестку.

«Я всегда тушила пожары в нашей семье, и бывает, что выступаю послом доброй воли между Сашей и Алиной. Хотя они оба мудрые, и Алина — умница, но жизнь есть жизнь и семья есть семья. Саша — очень домашний человек, но иногда отрицательные роли, которые он играет, портят ему характер. В такие минуты я держу руку на пульсе», — рассказала Светлана Владимировна EG.ru.

К слову, Лазарев-младший утверждает, что любит жену и считает ее родственной душой. В 2018 году после очередной ссоры они обвенчались в одном из храмов Грузии.