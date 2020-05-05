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«Я всегда тушила пожары»: Светлана Немоляева «спасает» брак невестки и сына

Артистка больше половины жизни прожила в браке с Александром Лазаревым. Теперь она делает все, чтобы ее наследник сохранил теплые отношения с женой.

«Я всегда тушила пожары»: Светлана Немоляева «спасает» брак невестки и сына
Светлана Немоляева . фото: globallookpress.com/

Светлана Немоляева недавно отметила 83-летие. Звезда кино и театра по-прежнему полна сил и энергии. Несмотря на то, что ее муж Александр Лазарев ушел из жизни в 2011 году, она не перестает о нем вспоминать. Как ни как, они были вместе больше полувека. У них есть единственный сын Александр, который продолжил актерскую династию. А еще, он унаследовал непростой и вспыльчивый характер отца.

Александр-младший уже больше 30 лет живет в браке с молодой избранницей Алиной. Но мужчина часто вступает в бытовые споры с женой и поэтому уже несколько раз оказывался на грани развода. Журналистам стало известно, что однажды во время репетиции спектакля «Королевские игры» у него вспыхнули чувства к партнерше Амалии Мордвиновой. Девушка была замужем за звукорежиссером Игорем Зориным, но это не помешало ей закрутить роман на стороне.

Уже тогда Немоляева поддерживала свою невестку, поэтому отправилась в театр и поговорила с худруком «Ленкома» Марком Захаровым. В итоге Амалия покинула труппу и развелась с мужем. Не исключено, что она надеялась на такой же жест со стороны Лазарева-младшего, но мама не позволила ему разрушить брак и оставить внучку Полину без полноценной семьи. А в 2000 году у Саши и его супруги родился сын Сережа.

Светлана Немоляева с сыном Сашей и внучкой Полиной. фото: globallookpress.com/

Как оказалось, до сих пор, когда Немоляева чувствует, что сын может пойти налево, она предотвращает беду. Актриса рассказала журналистам, что устраивает посиделки на даче, чтобы примирить наследника и невестку.

«Я всегда тушила пожары в нашей семье, и бывает, что выступаю послом доброй воли между Сашей и Алиной. Хотя они оба мудрые, и Алина — умница, но жизнь есть жизнь и семья есть семья. Саша — очень домашний человек, но иногда отрицательные роли, которые он играет, портят ему характер. В такие минуты я держу руку на пульсе», — рассказала Светлана Владимировна EG.ru.

К слову, Лазарев-младший утверждает, что любит жену и считает ее родственной душой.  В 2018 году после очередной ссоры они обвенчались в  одном из храмов Грузии.

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