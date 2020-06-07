Непотопляемые Смехов, Немоляева и Новикова: как пожилые артисты проводят время на карантине

Вениамин Смехов и его «Жизнь в гостях»

Как говорится, нет худа без добра. Карантин дал возможность актеру Вениамину Смехову закончить работу над новой книгой «Жизнь в гостях».

Произведение посвящено театру, кинематографу и тем прекрасным талантливым людям, с которыми его сводила жизнь.

Портал Teleprogramma.pro рассказывает, чем живут в период самоизоляции Вениамин Смехов и другие артисты элегантного возраста.

«Вчера из типографии прибыли «сигналы» моей новой книги «Жизнь в гостях», которая поступит в продажу в книжный магазин «Москва» и «Дом книги на Арбате» уже в начале июня. Написана она на карантине, отредактирована в близком кругу прекрасных людей. Очень большая книга объемом 800 страниц, у меня такой в жизни не было, хотя по основной профессии я литератор», — рассказывает Вениамин Смехов.

Помимо служения литературе, Вениамин Смехов также читает стихи и участвует в онлайн-спектаклях. А недавно он принял участие в съемках, посвященных юбилею Давида Самойлова. Так что творческая жизнь Вениамина Смехова бьет ключом и на карантине. Но в первую очередь, он, конечно, ждет встречи со зрителем.

«Из всех, кто сейчас есть в социальном кругу, хуже всего приходится, конечно, актерам. Отменились спектакли, которые я играю, творческие встречи в Челябинске, очень большие проекты в Петербурге. Условия жизни актеров, конечно, изменились, но зато осталось что-то для души. Надеемся, что скоро все восстановится», — подчеркивает Вениамин Смехов.

Светлана Немоляева: «Народ так соскучился по зрелищам, что уже ничего не испугается»

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева нашла в карантине один плюс – возможность больше общаться с семьей. Семейство Лазаревых укрылось от пандемии на своей даче.

«Мы можем гулять по окрестностям по несколько часов. Здесь очень красивая природа. Так мы стараемся держать себя в форме. С нами также находятся кошка и наша собачка», — поясняет Светлана Немоляева.

По словам актрисы, ни она, ни ее сын Александр Лазарев-младший финансово от карантина не пострадали, но, конечно, также жаждут увидеть своих зрителей.

«Сейчас я тоскую по спектаклям, но очень благодарна своему театру за то, что нам сохранили зарплату. Насколько я знаю, это распространяется на все театры. Но о какой-то дополнительной прибыли, конечно, не может идти и речи. До карантина я снималась в кино, — признается Светлана Немоляева. — Это, конечно, были не большие, но очень славные роли, на которые я сразу согласилась. Также мне делали предложения по кинофестивалям, например, приглашали в Тавриду, в Крым. Я люблю такие фестивали, где можно смотреть какие-то картины, встречаться с коллегами и получать обратную связь с аудиторией»

На вопрос, можно ли сравнить нынешнее время с 90-ми, поскольку сейчас люди в большинстве своем также страдают от отсутствия денег и работы, Светлана Немоляева ответила отрицательно.

По ее словам, тогда в обществе царил настоящий беспредел, сейчас же все-таки превалируют другие ценности. В доказательство своих слов актриса привела одну грустную историю из своей жизни.

«Я живу в центре Москвы и в 90-е годы очень страдала от рекламы, которая висела с первого по седьмой этаж нашего дома. Поскольку этот рекламный плакат заслонял собой все, мы практически два года жили без света, пользовались только электрическим. Все это засилье рекламы — это был дух наживы. Тогда я болела, да и муж себя плохо чувствовал. Сейчас же такого нет», — поясняет Светлана Немоляева.

— У вас была работа в 90-е годы?

— Конечно, тогда я меньше снималась и играла в спектаклях. Но театр никогда не закрывался и всегда являлся моей основной работой.

Творческие люди не могут жить без того, чтобы быть где-то задействованными. Порой актер говорит: «Я так хочу сниматься, что готов это делать без денег». И у меня такое было.

Когда снимался действительно хороший фильм, люди работали без гонорара. Потому что бездействие для актера связано с очень тяжелым психологическим стрессом.

— Какая судьба, на ваш взгляд, ждет театр после карантина?

— Это все непредсказуемо, как заполнится зрительный зал, будут ли зрители покупать билеты на спектакли, симфонические концерты и другие мероприятия.

С одной стороны, в России очень много бесшабашных, эмоциональных людей, которые ничего не боятся, но в то же время много и ответственных, которые скажут: «Пока я повременю с походом в театр, поскольку мне страшно».

Но у нас люди надеются на русский «авось»: нет, меня не коснется, и я пойду смотреть любимый спектакль. Возможно, народ так соскучился по зрелищам, по разным видам искусства, что уже ничего не испугается.

Клара Новикова: «Не жалуюсь, что у меня осталась последняя тысяча»

Народная артистка России. известная юмористка Клара Новикова в период карантина вплотную занялась домашним хозяйством. И переделала все те дела, до которых ранее не доходили руки.

«В данный момент делаю оладушки, сырники с творогом. Вы меня как раз застали за этим занятием. И вообще, я никогда столько не убирала в доме. Вырастила лук на подоконнике, хотя никогда в жизни этого не делала. А еще у меня расцвели две потрясающие розочки, ведь раньше у меня просто не находилось времени ухаживать за цветами. И конечно, что-то пишу и читаю», — признается Клара Новикова.

— А на улицу выходите?

— Иногда я выхожу на улицу и обхожу всех, кто встречается мне по дороге. И вижу, что не все соблюдают меры безопасности.

Какой-то дедуся спускался с верхнего этажа без маски и перчаток. Обнаружила для себя, что коляски на узкой тропинке выглядят, как трехкомнатная квартира. Там одновременно и кухня, и какие-то принадлежности для ребенка.

А еще мне кажется, что хозяева растолстели вместе со своими собаками. И самое удивительное, на что я обратила внимание, — так это на то, что утки боятся воды. Они, дуры, выходят на сушу. Дети, которым нечем заняться, вместе с родителями приходят откармливать их хлебом. И утки боятся лезть в воду, чтобы не утонуть.

— А работаете над своими юмористическими номерами?

— Конечно. Мы с моим автором пишем монологи. Также ко мне приходят ребята из моей команды: режиссеры, водитель.

А недавно мы поехали покрасили головы, чтобы привести себя в порядок. Потому что я уже не могла смотреть на себя в зеркало. Кроме того, мне приносят продукты, поскольку я сама не хожу в магазин.

Много переписываюсь с друзьями со всего мира. Сейчас все устраивают какие-то флешмобы. А вот мы в назначенный день вместе выпивали рюмку, рассказывая друг другу о том, как проходит жизнь.

— Каким образом коронавирус повлиял на ваше финансовое положение?

— У меня нет никаких дополнительных доходов – так же, как и у всех. И надо платить и за квартиру, и за машину.

Все происходит, когда ты этого не ждешь. Приходят какие-то счета. Но это жизнь. Мало ли какие случаются непредвиденные обстоятельства?

Но я никогда не говорю, что у меня осталась последняя тысяча, или 35 000 рублей, как жаловались некоторые артисты. Потому что кому это вообще интересно знать? Если мои первые концерты все-таки состоятся, то они пройдут в сентябре. А вот что делать до этого времени?

В моей жизни ведь никогда не было такого длительного периода отсутствия работы. Я человек с вечным чемоданом, постоянно куда-то мчусь, лечу – на один концерт, на какой-то спектакль.

О своих болячках никогда не задумывалась. И вдруг я стала чувствовать, что у меня что-то происходит. Я раньше вообще этого не понимала, потому что на это просто не было времени.

Ведь, так или иначе, встреча с публикой – это ко всему прочему и обмен энергией. Просто организм внутренне настроен как на отдачу, так и на прием. А тут ничего этого нет. Я не вижу даже своих соседей и не понимаю, куда они все подевались.

— Что вас еще огорчает в режиме самоизоляции?

— Меня очень огорчила новость, что в театрах и музеях сократят пожилых людей, работающих в гардеробе. Они так добры и создают вокруг уют, переживают за каждого актера.

Мы же сами играем в театре на Малой Бронной наш спектакль. И после постановки к нам подходят эти женщины со словами: «Какой же был хороший спектакль. Как вы замечательно играли. А вы знаете, что люди сказали?» Они все знают, ко всему прислушиваются.

У этих бабушек есть свои любимые артисты. Как же их уволить? Это же душа театра. То же самое с пожилыми людьми из музеев, они же могут что-то рассказать не хуже экскурсовода, поскольку слушают всю информацию в залах по несколько раз в день.

Я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности, но читала о ней в Интернете.

— Как вы думаете, что ждет театр после окончания пандемии?

— Актеры и режиссеры с их жаждой постоянно что-то делать, конечно, «застоялись». Все работают на озарение.

Сейчас многие спектакли идут онлайн – что-то мне нравится, что-то – не очень. Но я не понимаю театр без зрителей. Уж как мы зависимы от публики! Представьте себе, как вечер юмора будет проходить без зрителей. Нам же важен отклик аудитории.

Вспоминается замечательная фраза Михаила Жванецкого: «Когда мне дают по морде, я иду домой и пишу ответ». Это живое общение, когда ты чувствуешь кого-то на ощупь.

Министерства сейчас разрабатывают идею какой-то шахматной рассадки в залах. Поскольку я не знаю подробностей, то и не могу комментировать эту тему. Остается только надеяться на лучшее.