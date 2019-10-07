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Немоляева раскрыла детали последнего разговора с Марком Захаровым

Актриса благодарила режиссера при встрече незадолго до его смерти.

Немоляева раскрыла детали последнего разговора с Марком Захаровым
Немоляева всегда благодарила Захарова/globallookpress.com

Актриса Светлана Немоляева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о своей последней встрече с Марком Захаровым. Они виделись незадолго до смерти худрука «Ленкома». Напомним, что Марк Захаров скончался в столице 28 сентября. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище спустя несколько дней.

Марк Захаров. Фото
Марк Захаров был легендарной личностью/globallookpress.com

«Мы виделись совсем-совсем недавно. Я ему сказала: «Марк Анатольевич, как я вас люблю». Я поблагодарила его за то, что он забрал в свой легендарный театр моего сына Александра Лазарева-младшего. Шурка его очень любит», — рассказала Светлана Немоляева.

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли в эфире программы также рассказала о легендарном худруке. Она отметила, что Марк Захаров был легендарной личностью.

«На похоронах была Галина Борисовна Волчек. Знаю, что Джигарханян был. Они всю жизнь работали вместе. Всю жизнь проживали жизнь друг около друга, поэтому это понятно, что они не могли не прийти. Дай бог им здоровья. И я всегда почему-то смущалась, когда узнавала о личности Марка Анатольевича. Иосиф Давидович всегда рассказал ему анекдоты. Они смеялись и общались», — заявила Нелли Кобзон.

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Немоляева раскрыла детали последнего разговора с Марком Захаровым
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