Девушка Моргенштерна раскрыла неизвестные подробности об отношениях с рэпером

Дилара, о которой так много рассуждал сам Алишер в «Исповеди» на ТНТ Premier, была очень откровенна со своей аудиторией.

Пассия рэпера Моргенштерна Дилара откровенно рассказала об отношениях с одним из самых популярных музыкантов страны. Напомним, недавно Алишер стал героем «Исповеди» на ТНТ Premier. На камеру уроженец Уфы поведал свою историю отношений с родителями, а также поделился своим взглядом на интим с девушками, финансы и собственный контент. Немалую часть Моргенштерн уделил и бывшей девушке Диларе – тогда Алишер уверял, что расставание было мирным, обе стороны поддерживали общение.

Позже Дилара неоднократно светилась в stories Моргенштерна. Фолловеры подумали, что их любимчик воссоединился с дамой сердца. Однако сама возлюбленная поспешила внести ясность.

«Мы с ним супер-пупер лучшие друзья», — заявила она, расставив точки над i.

Кроме того, рассказала Диля и о способе собственного заработка. Ранее Алишер подмечал, что деньгами своей половинке не помогает. Этот факт подтвердила и сама дама.

«Мне казалось, что до этого вопроса у меня все было прозрачно. Иногда в stories что-то выкладываю, иногда в Telegram. На свободную жизнь заработанных денег мне хватает. Те, кто со мной давно, знают, что я стала избирательнее подходить к рекламе», — отметила она.

Некоторые же девушки продолжают лелеять надежду на возможность отношений с участником списка Forbes. Сам же Алишер, судя по всему, давно и бесповоротно влюблен, хоть этот факт официально и не подтверждает.