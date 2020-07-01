Моргенштерн признался, что является долларовым миллионером

Рэпер Моргенштерн в эфире YouTube-шоу «Че Каво» озвучил свои заработки. Он признался, что является долларовым миллионером. По его словам, деньги он получает не только от своих новых песен и записи клипов. Примерно 350 тысяч рублей в месяц приходит с монетизации на YouTube. Интеграция в ролике у звезды стоит примерно полтора миллиона. В клипы подороже — около пяти миллионов. Около 300-400 тысяч рублей он получает с продажи мерча.

Неплохо зарабатывает исполнитель на своих концертах. Каждое выступление приносит ему от полумиллиона рублей. Сейчас, конечно, этой статьи доходов у него нет из-за пандемии коронавируса, но он не сильно отчаивается.

Хороший заработок музыканту приносят соцсети. «Сторис у меня стоят от 500 тысяч, то есть мои 15 секунд стоят полмиллиона. Фотопост — 600-800 тысяч, видео — 1,2 миллиона», — заметил он.

Только за последний год исполнитель обогатился более, чем на 80 миллионов рублей. Впрочем, как он замечает, деньги собирать в кубышку он не любит. Певец заметил, что почти все из заработанного уже потратил. Причем порой он сам не понимает, на что улетают финансы.

Напомним, что настоящее имя любителя хайпа Алишер Алиев. Он начинал свою карьеру в Уфе, а сегодня один из самых популярных рэперов на отечественной эстраде.