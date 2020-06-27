«Секси-чикуля»: Моргенштерн засветился на отдыхе у бассейна с обворожительной девушкой

Вновь оказавшийся в списке Forbes рэпер Моргенштерн засветился на отдыхе с обворожительной девушкой. Напомним, недавно Алишер стал героем новой «Исповеди» на видеоплатформе Premier, где рассказал, что на данный момент отношения он ни с кем не строит, поскольку не готов к полноценной семье. Рэпер припомнил также и недавно завершившиеся отношения с возлюбленной Дилей – ребята разошлись на дружеской ноте.

В пятницу Алишер засветился на отдыхе с сексуальной дамой. Молодые люди вдвоем загорали у личного бассейна Моргенштерна в одном нижнем белье, музыкант травил шуточки, не забывая хвастаться дорогими украшениями на руках – часами Rolex и инкрустированным бриллиантами перстнем.

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«Вы видели мою *** (половинку – прим.ред) вообще?», — похвастался Моргенштерн, секундно показав девушку в stories.

Некоторые в комментариях всерьез обеспокоились – не планирует ли Алишер строить с мадемуазель семью. Другие, более старые подписчики узнали в красавице Дилю. «Хоть бы вы сошлись, пожалуйста-пожалуйста», «Диля – пожар!», «Где лучшие тусовки? У Моргенштерна дома», «Новая секси-чикуля» — выразили свои эмоции слушатели.