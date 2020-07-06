Преображение после развода: Агата Муцениеце в нижнем белье показала плоский живот

Агата Муцениеце недавно развелась с Павлом Прилучным. Супруги прожили вместе 9 лет, но в начале этого объявили о расставании. Поклонники надеялись, что влюбленные помирятся, но этого не произошло. Более того, актер после очередной ссоры выгнал девушку с детьми из дома. После этого Агата не стала таить на него обиду. Более того, артистка призналась, что еще любит бывшего мужа и не исключает, что через много лет они вновь сойдутся.

А пока Павел уехал на море. Он взял с собой детей: Тимофея и Мию. По данным СМИ, вместе с ним путешествует его якобы новая возлюбленная Мирослава Карпович, знакомая многим по сериалу «Папины дочки». Сам актер предпочитает не говорить о личной жизни. Он признался, что переживает новый этап. Тем временем Муцениеце в шутку показала своего нового парня. Она позировала на кадрах с манекеном. Чувство юмора помогает ей пережить развод.

С недавних пор девушка возобновила занятия спортом. А также она пересмотрела свое питание. Накануне звезда показала фигуру в купальнике, а теперь она не побоялась оголиться до нижнего белья, чтобы похвастаться результатами своего труда. Актриса продемонстрировала плоский живот, осиную талию и стройные ноги. Поклонники поразились тому, как после развода выглядит мама двоих детей.

«Вот это формы», «Ууух, какая», «Пусть видят, кого потерял», «Наша звезда», «Крутая, вот это талия», «Какая модельная внешность», «Живот — зависть», «Это поразительно», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Муцениеце признавалась, что любит поесть и порой набирает лишние килограммы. Чаще всего после родов ей приходилось возвращаться в форму.