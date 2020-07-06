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Преображение после развода: Агата Муцениеце в нижнем белье показала плоский живот

Бывшая жена Павла Прилучного призналась, что пересмотрела питание. Она решила похвастаться первыми плодами своего труда.

Преображение после развода: Агата Муцениеце в нижнем белье показала плоский живот
Агата Муцениеце. фото: instagram.com/agataagata/

Агата Муцениеце недавно развелась с Павлом Прилучным. Супруги прожили вместе 9 лет, но в начале этого объявили о расставании. Поклонники надеялись, что влюбленные помирятся, но этого не произошло. Более того, актер после очередной ссоры выгнал девушку с детьми из дома. После этого Агата не стала таить на него обиду. Более того, артистка призналась, что еще любит бывшего мужа и не исключает, что через много лет они вновь сойдутся.

А пока Павел уехал на море. Он взял с собой детей: Тимофея и Мию. По данным СМИ, вместе с ним путешествует его якобы новая возлюбленная Мирослава Карпович, знакомая многим по сериалу «Папины дочки». Сам актер предпочитает не говорить о личной жизни. Он признался, что переживает новый этап. Тем временем Муцениеце в шутку показала своего нового парня. Она позировала на кадрах с манекеном. Чувство юмора помогает ей пережить развод.

С недавних пор девушка возобновила занятия спортом. А также она пересмотрела свое питание. Накануне звезда показала фигуру в купальнике, а теперь она не побоялась оголиться до нижнего белья, чтобы похвастаться результатами своего труда. Актриса продемонстрировала плоский живот, осиную талию и стройные ноги. Поклонники поразились тому, как после развода выглядит мама двоих детей.

Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

«Вот это формы», «Ууух, какая», «Пусть видят, кого потерял», «Наша звезда», «Крутая, вот это талия», «Какая модельная внешность», «Живот — зависть», «Это поразительно», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Муцениеце признавалась, что любит поесть и порой набирает лишние килограммы. Чаще всего после родов ей приходилось возвращаться в форму.

 

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