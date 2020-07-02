«Агата умеет наряжаться»: Муцениеце вышла на улицу в тренче цвета пыльной розы

Агата Муцениеце не так давно стала свободной женщиной. Актриса рассталась с Павлом Прилучным после 9 лет совместной жизни. Даже ради детей они не стали сохранять брак. Первое время бывшая избранница звезды сериала «Мажор» предпочитала не говорить ничего плохого о бывшем муже, но потом призналась, что у него бывают вспышки гнева.

В начале года Агата занялась спортом — она полюбила бегать по утрам. Также изменился и ее стиль в одежде. Актриса стала чаще носить платья и яркие костюмы. Так, накануне она отправилась по делам и похвасталась очередным образом. Муцениеце запечатлела себя в зеркале в белом платье на запах в тонкую полоску и тренче розового цвета, который сочетался с чехлом от ее телефона.

Девушка села за руль автомобиля. Когда стало жарко, она скинула тренч и осталась в платье. Солнцезащитные очки и крупные сережки дополнили ее образ. Поклонники восхитились элегантным нарядом звезды. Многие отметили, что Агате идут пастельные тона. Для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Фильм «Матрица» просто отдыхает при взгляде на Агату. Абсолютно припыленная роза у нас идет в трендовом тренче и чехле от телефона. Естественно, они являются акцентными, потому что основная составляющая этого образа — платье в полоску светлого цвета. В нашем межконтинентальном климате обычно прохладное ранее утро, и Агата куда-то собирается, поэтому наша героиня и выбрала тренч. Его в любой момент можно снять и остаться в элегантном платье. Она умело поиграла с аксессуарами. Отмечу серьги, которые являются акцентными составляющими и имеют два разных цвета, как раз они приятно гармонируют с оттенком припыленной розы, как и волосы Агаты. Также цвет серег переплетает с фуксией на губах, что является ярким пятном в образе. Стоит сказать, что Агата умеет наряжаться. Она понимает, где и какие вещи стоит сочетать вместе», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.