Укатали вместе: коллеги уверены, что Прилучный отдыхает на море со звездой «Папиных дочек»

В последнее время ходят слухи о романе актера с Мирославой Карпович. Пока сам холостяк отмалчивается, его коллеги не сомневаются, что он проводит время не только с детьми, но и новой пассией.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце еще в феврале этого года объявили о расставании. Некоторое время они еще жили вместе в загородном доме, но потом актер во время ссоры выгнал супругу с детьми. С того момента девушка стала жить в своей столичной квартире с дочкой Мией и сыном Тимофеем. Несмотря на уговоры поклонников, пара так и не воссоединилась. А в начале лета они оформили развод.

Примечательно, что недавно появились слухи, что у Павла появилась новая возлюбленная. Он был замечен в компании Мирославы Карпович. Девушка в свое время прославилась, когда снялась в «Папиных дочках». В последние годы она сделала упор на карьеру модели. Актер предпочитает не реагировать на слухи. Его предполагаемая избранница тоже не комментирует личную жизнь. А на днях Прилучный уехал на черное море вместе с детьми, позволив бывшей жене отдохнуть. Коллеги артисты уверены, что он отдыхает не только с наследниками, но и Мирославой.

Похоже, что ипотека звезды сериала «Мажор» не отпугнула «папину дочку», пишет издание «Комсомольская правда». Коллеги актера не видели Павла на свиданиях с новой избранницей, но они не сомневаются, что он укатил на море с юной девушкой. Этому возможному роману пока никто не пророчит долгое существование. При этом в соцсети Прилучный опубликовал ряд снимков с детьми. «Спасибо за гостеприимство», — загадочно написал он.

А в это время Муцениеце отдыхает в спа. Она подразнила поклонников пикантными кадрами, на которых предстала в мокром купальнике. Также девушка подлила масла в огонь, опубликовав фото с таинственным незнакомцем.