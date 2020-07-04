«Какие массивные плечи»: Агата Муцениеце блеснула осиной талией в мокром купальнике

Агата Муцениеце недавно стала свободной девушкой. Актрисе было сложно решиться, но она все-же развелась с Павлом Прилучным после девяти лет совместной жизни. По словам девушки, их отношения разладились еще в прошлом году. Как позже стало известно, звезда сериала «Мажор» страдает из-за вспышек гнева, а также иногда во время ссор применяет физическую силу, что в итоге и разрушило его брак.

Прилучный живет в загородном доме, а вот Агата перебралась в свою столичную квартиру вместе с детьми: Тимофеем и Мией. Однако она не запрещает малышам видеться с отцом. И очередные выходные актриса проводит без наследников. Пока Павел отдыхает с дочкой и сыном на Черном море. По слухам, с ним находится звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович. Недавно в СМИ появились слухи об их романе.

Тем временем, Муцениеце тоже не теряет время. Сначала она поделилась фото, на котором утешается в объятиях таинственного мужчины. А вскоре актриса поделилась пикантными видео, на котором выныривает из бассейна в мокром купальнике небесного цвета. Девушка продемонстрировала соблазнительные изгибы своей фигуры и глубокое декольте. Она мотала головой, томно вдыхая воздух.

«Почувствовала себя героиней сериала Baywatch. Погуляла под дождем, сходила в бассейн, насмеялась..», — написала девушка.

Поклонники восхитились фигурой 31-летней звезды. Многие считают, что Павел зря упустил такую девушку. «Ууух, какая», «Какие массивные плечи», «Принцесса! Нет, королевишна! Фигура просто отпад!», «Хороша, чертовка», «Вы такая красивая!», «У Паши слюни текут наверное», — прокомментировали пост подписчики.