«Сопунчик мой»: Водянова запечатлела 12-летнего сына за новым увлечением

Наталья Водянова, как известно, является многодетной мамой. Девушка растит пятерых наследников со своим мужем Антуаном Арно. Своему возлюбленному она подарила сыновей Максима и Романа. А от прошлых отношений с британским аристократом Джастином Портманом у нее есть 18-летний Лукас, 14-летняя Нева и 12-летний Виктор. За время карантина модель еще больше сблизилась с наследниками. Она признавалась, что стала чаще даже готовить вместе с ними, а не только общаться и играть в развивающие игры.

Несмотря на свою занятость, Водянова каждые выходные посвящает детям. Каждый из них играет на каком-нибудь инструменте. Особо выделяется Нева, освоившая сразу и пианино, и гитару. А недавно модель обнаружила, что ее старший сын лучше остальных владеет кулинарным искусством.

Теперь звезда похвасталась новым увлечением своего среднего сына. Как оказалось, Виктор овладел искусством собирать механические головоломки. Наталья запечатлела подросшего мальчика в черной футболке, который сидел и собирал кубик Рубика. «Сопунчик мой», — написала она. К удивлению многих, Виктор собрал кубик по цветам всего за 52 секунды. Модель не стала скрывать, что гордится своим наследником.

Напомним, что большая семья живет в Париже, но Водянова часто общается с детьми на своем родном языке. А в прошлом году она с ними объездила много уникальных российских мест. Со своим возлюбленным она еще не состоит в браке, хоть они вместе уже 9 лет. Их свадьба должна была состояться этим летом, но из-за пандемии коронавируса торжество перенесли.