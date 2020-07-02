Настоящее преображение: 18-летний сын Водяновой сделал новую стрижку

Наталья Водянова вот уже девять лет состоит в отношениях с Антуаном Арно. Французский бизнесмен является сыном одного из богатейших людей планеты Бернарда Арно. Влюбленные живут в новом особняке в Париже, куда переехали вначале года. А если бы не было пандемии коронавируса, то в июне пара сыграла бы долгожданную свадьбу, но торжество пришлось перенести.

Как известно, модель подарила своему избраннику сыновей Максима и Романа. А от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом у нее есть еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор. Девушке удается успешно совмещать карьеру, благотворительность и материнство. За время карантина она еще больше сблизилась с детьми. Водянова признавалась, что у ее старшего сына открылся талант. Оказывается, Лукас отлично готовит.

К слову, 18-летний парень стал красавцем. Она уже участвовал вместе с мамой в фотосессиях для глянца. Блондин носит длинные локоны. Однако накануне наследник Натальи решил сменить имидж. На новом фото Лукас предстал с более короткими волосами. Ему сделали стрижку в стиле андеркат с пробором на правой стороне.

Многие поклонники давно ждали, когда юноша захочет преобразиться. Они поразились тому, как похорошел сын Водяновой. «Смена имиджа это всегда кул!», «Вы такой красивый», «Наконец-то… стал похож на парня», «Очень идет», «Ангелок», «Вау», «Ну до чего хорош», «Теперь настоящая модель, красавец с обложки», — прокомментировали пост подписчики.