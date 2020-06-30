«Малыш, ты невероятная»: Нюша провела день с сестрой-синхронисткой

Нюша повзрослела на глаза поклонников. Уже три года она состоит в браке с Игорем Сивовым, а год назад в Майами певица родила своего первенца — дочка Симбу. Теперь она совмещает карьеру и материнство. Супруг звезды, у которого есть сыновья от первого брака, помогает своей возлюбленной. Вместе с ребенком они много путешествуют. А недавно артистка устроила праздник для мужа в честь дня рождения, на котором собрались их родные.

Череда праздников в семье Нюши не заканчивается. 30 июня к ней в гости приехала сестра Мария Шурочки. Она тоже знаменита, так как является восьмикратной чемпионкой мира по синхронному плаванию. Девушка решила отметить свой день рождения с родственницей. Они устроили совместную фотосессию. Почти весь день сестры провели на лужайке возле дома. там играла малышка Симба, которая подружилась со своей тетей и даже подарила ей поцелуй.

Нюша поздравила Марию с 25-летием. Она поделилась снимками, на которых они позируют вместе в домашних нарядах.

«Малыш, ты невероятная. Бездонный сундучок с сокровищами. И мир ждет, когда ты их обнародуешь, я жду!!!» — написала певица.

Поклонники восхитились девушками. Многие отметили, что они очень похожи. «Такие красотки», «Боже, какие невероятные малышки», «У Нюши безумно красивые карие глаза», «Очаровательные сестрички», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что сестра Нюши не раз появлялась на публике с Арсением Бородиным. Некоторое время назад Мария подтвердила, что у них роман. Правда спортсменке сложно выкраивать время на свидания. Солист группы «Челси» раньше был бойфрендом Насти Ивлеевой.