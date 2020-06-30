«Классная»: Нюша облачилась в черное латексное платье

Отмена самоизоляции добавила новых эмоций и красок в жизнь многих знаменитостей. Кто-то из звезд устремился на отдых – особенно востребованными у селебрити сейчас являются морские курорты Сочи и Крым. Но многие с головой ушли в работу, по которой невероятно соскучились за три месяца изоляции.

Певица Нюша в период пандемии успела записать совместный трек с экс-возлюбленным Егором Кридом. Девушка всячески привлекает к коллаборации с музыкантом внимание публики. И в свежей публикации звезда запечатлелась в дерзком черном платье из латекса, с длинными рукавами и баской.

Облегающий наряд выгодно подчеркнул формы певицы, и, кажется, что самоизоляция никак не отразилась на фигуре Нюши. Это заметили и фанаты.

«Лаковое платье!», «Классная», «Какая шикарная, божечки кошечки», «Вы как всегда красивее всех», «Самый крутой образ», «Какая эффектная», «Какая стройняшка» — написали поклонники.

Кстати, на днях состоялся первый выход в свет Нюши со своей семьей – полуторагодовалой малышкой Симбой и супругом Игорем Сивовым. 29-летняя звезда впервые выбралась в кафе — пока только уличное, поскольку открыты лишь летние террасы заведений, — чтобы провести завтрак в городе.