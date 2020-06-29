«Ой, какая девочка»: Нюша запечатлела годовалую дочку в белоснежной тунике

Нюша в ноябре 2018 года стала мамой. Вместе с мужем Игорем Сивовым певица воспитывает дочку, которой дала необычное имя Симба. Первое время пара скрывала лицо наследницы, но теперь они радуют поклонников фото с крохой. Артистка по-прежнему много путешествует, а ребенка предпочитает брать с собой. Но благодаря карантину девушке удалось насладиться спокойствием и семейной идиллией. Она старается каждую свободную минуту проводить с наследницей.

С началом лета Нюша стала возвращаться к прежней жизни. Они снимает ролики с блогерами и примеряет новые образы. А вот дома певица нянчится с дочкой. Накануне она запечатлела кроху, облаченную в белею тунику. «Кто там идет? Кто девочка такая? Ой, какая девочка! Как зовут девочку? Симба?» — обратилась артистка к годовалой малышке. «Симба!» — с улыбкой ответила девочка. После этого звезда сделала несколько селфи с малышкой. Она не побоялась предстать без макияжа.

Поклонники восхитились не только естественной красотой певицы, но и ее дочкой. Нюша не так давно поздравила свою маму Ирину Шурочкину с днем рождения. Она показала свою родительницу. Тогда фанаты поняли, что у артистки хорошие гены, так как ее мама очень молодо выглядит.

Теперь многие уверены, что малышка Симба похожа не только на маму, но и на бабушку. У нее такие же светлые локоны и взгляд. Напомним, что у Нюши больше нет детей, а вот у ее мужа подрастают сыновья от первого брака. Они подружились с певицей и часто бывают у нее в гостях.