ЗВЕЗДЫ

«Малышка — копия папа»: Нюшу с подросшей дочкой навестила сестра синхронистка

Певица сделала селфи с олимпийской чемпионкой, так как редко ее видит.

«Малышка — копия папа»: Нюшу с подросшей дочкой навестила сестра синхронистка
Нюша. фото: globallookpress.com/

Нюша чуть больше года назад стала мамой. У певицы и ее мужа Игоря Сивова родилась дочка. Они долго скрывали ее от общественности, но перед Новым годом не только показали ее лицо, но и рассекретили необычное имя — Симба.

Вместе с наследницей артистка часто путешествует. Недавно звездная семья отдохнула в Майами.

Вернувшись домой, Нюша встретилась со своей сестрой Марией Шурочкиной. Она является синхронисткой и олимпийской чемпионкой. Более того, в прошлом году девушка подтвердила, что встречается с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. Правда, сам певец не стал комментировать данную информацию. Как оказалось, сестры давно не виделись. Мария провела с племянницей и артисткой почти целый день.

Исполнительница хита «Выбирать чудо» решила сделать фото в домашней обстановке на память. Нюша предстала без макияжа в теплом объемном свитере. На руках она держала подросшую дочку. У Симбы уже так сильно отрасли волосы, что их можно завязывать в хвост. Мария тоже отказалась от косметики. Спортсменка выглядела счастливой на снимках.

«Малышка решила сделать селфи, дабы запомнить, как выглядит тётя, которая пообещала отныне приезжать почаще… Олимпийские чемпионы, они такие», — поделилась певица.

Многие поклонники восхитились редким кадром. Некоторые отметили, что наследница звезды пошла в отца. «Малышка с папой, как две капельки воды», «Папина дочка», «Малышка — копия папа», «Ну что за милый ребёнок », «Какие вы красивые», — прокомментировали пост подписчики.

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Анна ШурочкинаЗвездные детизвездные семьиМария ШурочкинаНюша
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«Малышка — копия папа»: Нюшу с подросшей дочкой навестила сестра синхронистка
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