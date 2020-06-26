Лера Кудрявцева в черном бикини в горошек запечатлела себя вместе с годовалой дочкой на пляже

Звезда и ее наследница отдыхают в санатории в Адлере.

Телеведущая Лера Кудрявцева привела в Instagram в восторг своих фанатов красивыми фотографиями. На снимках она сфотографировалась вместе со своей годовалой дочкой Машей. Как известно, несколько дней назад Кудрявцева вместе с наследницей улетела в Адлер. Они поселились в одном из санаториев Краснодарского края.

На одном из снимков Кудрявцева и ее дочь запечатлены на пляже. Они позируют в купальниках одной цветовой гаммы. У телеведущей черное бикини в горошек, а у ее дочки черный комплект в полоску. Звезда кратко подписала фотографии: «Мое счастье».

Ранее Лера Кудрявцева говорила, что у нее в последнее время повышенный уровень стресса. Это выяснилось в ходе процедур в санатории. Как отмечала звезда, она – открытый псих, который не всегда может контролировать свои эмоции.

Отметим, что Кудрявцева уже семь лет замужем за известным хоккеистом Игорем Макаровым. Он на 16 лет младше звезды. Впрочем, это обстоятельство вовсе не мешает им быть счастливыми.