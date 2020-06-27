«Моя любимая невестка — красавица»: Лера Кудрявцева впервые показала жену своего сына Жана

Телеведущая проводит время в Адлере не только с наследником, но и внуком.

Лера Кудрявцева в марте успела отдохнуть в Дубае с мамой. Тогда она не подозревала, что почти три месяца проведет на карантине. Когда режим самоизоляции завершился, телеведущая отправилась в отпуск, так как даже на карантине работала, снимаясь в разных передачах. Вместе с годовалой дочкой Марией она уехала в Адлер. Там блондинка поправляет здоровье, загорает, купается в море, а также проводит время с подругами.

На днях Лера призналась, что вместе с ней отдыхают на курорте ее сын Жан от первого брака барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. В 2018 году у наследника телеведущей родился сын Лев. Он всего на несколько месяцев старше маленькой дочки звезды. Кудрявцева поделилась трогательным фото со своим внуком и призналась, что ее называют баба Лера. А теперь она впервые показала супругу своего сына.

В кадре Лера запечатлела блондинку с большими глазами. Они сидели в кафе. «Моя любимая невестка 0 красавица», — написала телеведущая. Напомним, что сын звезды математик с бизнесменской жилкой.

Также Кудрявцева показала свою дочку, которой в августе исполнится два года. Девочка на отдыхе освоила самокат. Теперь она предпочитает передвигаться на своем транспорте. Поклонники не перестают восхищаться крохой. Многие восхищаются наследницей телеведущей. Они не раз отмечали, что малышка растет копией своей мамы. К слову, Лера отдыхает без своего мужа Игоря Макарова. Хоккеист предпочел остаться в Москве.