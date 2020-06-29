Без укладки и макияжа: 71-летняя Пугачева не побоялась показать морщины и редкие волосы

Певица опубликовала селфи, сделанное на лужайке. Поклонники поразились тому, как на самом деле выглядит Примадонна.

Алла Пугачева с наступлением лета стала чаще выходить в свет. Больше двух месяцев певица со своей семьей коротала время в замке в деревне Грязь. Двойняшки Лиза и Гарри не давали родителям заскучать, устраивая игры. Также Примадонна в режиме самоизоляции отметила день рождения. А вот Максиму Галкину повезло. Он смог устроить праздник в честь своего 44-летия. А на днях артистка встретилась с друзьями. Она устроила застолье с четой Юдашкиных, Идой Достман и Александром Буйновым.

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Поклонники стали бурно обсуждать внешность 71-летней Аллы Борисовны, которая впервые собрала волосы, показав уши и овал лица. Многих поразило, что у артистки почти нет морщин. Однако Примадонна никогда не хотела казаться идеальной. Очередной день она решила провести на природе. Певица сделала селфи на фоне любимой лужайки. Она предстала без макияжа и укладки. Даже от привычного шиньона звезда отказалась, показав редкие волосы. Наращенные ресницы подчеркнули глаза Пугачевой. При этом она не побоялась показать морщинки в уголках глаз.

«У меня есть свой лужок, приходи ко мне дружок», — написала артистка. «Дружок уже в пути», — ответил возлюбленной Галкин.

Фанаты поразились тому, как молодо выглядит Алла Борисовна. Многие одарили ее комплиментами, так как далеко не каждая женщина в столь зрелом возрасте может так женственно сохраниться. «Какая же вы естественная, солнечная, очень красивая», «Какая красивая Алла», «Редкие волосы, бровей нет, но все-равно красотка», «Аааааа, настоящая», «Вы в такой форме постоянно, как вы себя поддерживаете в ваши годы, стройненькая, красивая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не раз певицу подозревали в пластике. Однако сама звезда предпочитает не раскрывать свои секреты красоты. Она заверяет, что поддерживает молодость ради своих детей.