«В основе их брака крепкая дружба»: Солнцев объяснил, почему Галкин и Пугачева столько лет вместе

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram поздравил телеведущего Максима Галкина с днем рождения. Как сказал шоумен, супруг певицы Аллы Пугачевой — очень умный мужчина и выбор партнера по жизни тому явное подтверждение.

«Надо быть большим эстетом, чтобы в совсем молодом возрасте связать себя с женщиной, годящейся тебе в матери. Но у них получилось, и я уверен, что в основе их брака крепкая дружба. Им есть о чем и поговорить и помолчать. Это важно». Рустам Солнцев

Также Солнцев отметил, что молодой возраст Галкина берет свое. Ему нравится быть, как он выразился, желанным, и чтобы на него обращали внимание.

В то же время Солнцев не может определить, на какую аудиторию юморист «транслирует полуголость». Он не понимает для каких целей телеведущий выкладывает достаточно эротические снимки в социальных сетях.

Напомним, что Максиму Галкину 18 июня исполнилось 44 года. Уже много лет он счастлив в браке с Аллой Пугачевой. У них подрастают замечательные дети — Лиза и Гарри Галкины.