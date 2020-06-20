«Рваная челка так идет»: Пугачева в блузке с глубоким декольте устроила посиделки с Юдашкиным

Певица провела летний вечер в компании своего друга и модельера. Новое фото звезды вызвало восторг у поклонников.

Алла Пугачева последние три месяца почти не покидала свой замок в деревне Грязь. Певица не скрывает, что счастлива со своим мужем Максимом Галкиным. Ее также не перестают радовать подрастающие двойняшки Лиза и Гарри. На днях они отпраздновали день рождения юмориста. Дети вручили ему подарки, а также преподнесли торт. А Примадонна в футболке оверсайз и белых шортах, продемонстрировав стройные ноги. Она заключила мужа в объятия.

Обычно Алла Борисовна редко появляется на публике. Но с наступлением лета и завершением самоизоляции даже ей захотелось повидаться с друзьями. 20 июня она устроила посиделки со своим другом и модельером Валентином Юдашкиным. Они разместились за столиком на природе. Артистка улыбалась, демонстрируя недавно обновленную прическу. Она предстала в джинсах и эффектной черной блузке с принтом и глубоким декольте.

Юдашкин отдал предпочтение монохромному наряду в песочных оттенках. «Отбросив страх и скинув маски, нам встреча показалась сказкой», — написала Примадонна.

Поклонники стали восхищаться образом певицы. Они отметили, что певица выглядит гораздо моложе своего возраста с новой прической. Фанаты даже не смогли разглядеть морщины у 71-летней артистки. Другие обратили внимание, что Юдашкин, который, как известно, долгое время боролся с онкологией и потом пошел на поправку, после карантина выглядит отдохнувшим. «Какие вы красивые, светлые», «Шикарно выглядите, Алла Борисовна!», «Отлично выглядите», «Рваная челка так идет», «Алла такая кокетка», — прокомментировали пост подписчики.