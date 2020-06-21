Алла Пугачева в недалеком будущем снова станет двоюродной бабушкой

У племянника Примадонны Влада в сентябре появится на свет третий ребенок.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева совсем скоро снова станет двоюродной бабушкой. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

У певицы есть племянник Влад. Его жена Гузель сейчас беременна их третьим общим ребенком, который должен появиться на свет, по предварительным данным, в сентябре.

Интересно, что племянник Пугачевой несколько дней назад угодил в больницу. У него давние проблемы с поджелудочной железой.

«У меня обострение панкреатита. У нас ситцевая свадьба с женой, но я в больнице. Но ничего страшного. Она у меня сильная женщина. Моя татарка. Все хотят на меня повесить алкоголь и наркотики, но я давно уже не пью. Меня лечат сейчас капельницами. Сейчас смотрят динамику. Я не афиширую в клинике, что родственник Аллы Борисовны. Мне не нужны эти понты». Влад Пугачев

Напомним, что Пугачева в свое время подарила Владу квартиру в центре столицы. Она очень любила его отца, который уже ушел из жизни. Примадонна присутствовала на похоронах у родственника несколько лет назад.