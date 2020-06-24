«Просто разводимся и все»: Харламов резко отреагировал на слова ведущего Comment Out

Ведущий Comedy Club объявил, что расстался с Кристиной Асмус. Однако в СМИ поступила информация, что пара просто обвела всех вокруг пальца. Гарик Харламов молчать не стал о обругал распространителя ложной информации.

Гарик Харламов и Кристина Асмус неожиданно объявили, что они расстались, а их бракоразводный процесс идет полным ходом. Так как звезда фильма «Текст» постоянно оказывается в центре скандалов, а резидент Comedy Club не только поправился, но и, по слухам, обладает сложным характером, многие поверили в то, что пара распалась. Тем временем на сайте Мосгорсуда так и не появилась информация о бракоразводном процессе супругов, а ведущий шоу Comment Out Владимир Маркони признался, что пара всех обвела вокруг пальца.

По словам мужчины, Гарик и Кристина стали героями нового выпуска шоу и выполнили одно из провокационных заданий, которое придумал Александр Гудков. Они просто на скорость переписали текст о разводе и опубликовали в соцсетях. Ведущий предупредил, что выпуск выйдет в эфир лишь в июле, а до этого момента супруги будут отрицать, что действительно снимались в шоу, так как им просто запрещено признаваться.

И вскоре Харламов отреагировал на заявление Маркони и сделал это в резкой форме. «Вот оно как! Comment Out, значит. Ну действительно, как еще пропиарить свою передачу — за счет чужого развода! Почему бы не *** всех? Господин Маркони, я в полном восторге!» — высказался юморист.

При этом он продолжил нецензурную брань и обругал ведущего шоу. Он предложил ему хотя бы показать тизер передачи, чтобы все убедились, что он не врет и они с Асмус действительно у него снимались. «Хорош уже! Просто разводимся и все», — добавил Харламов. Поклонники окончательно запутались в происходящем. Подлил масла в огонь и рэпер Джиган. Он не так давно тоже едва не развелся со своей женой Оксаной Самойловой, когда попал в рехаб и сбрил брови. Но в итоге артист вымолил прощения у жены. «Просто сбрей брови», — посоветовал он Гарику.