Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш: ведущий Comment Out Маркони сдал пару

Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе уже семь лет. У пары подрастает дочка Анастасия. Супруги не часто рассказывают о личной жизни, а в прошлом году на актрису обрушилась волна критики из-за постельной сцены в фильме «Текст». А когда девушка призналась, что у нее много комплексов и мужу не нравится то, как она спокойно реагирует практически на любые жизненные события, то хейтеры стали предвещать супругам скорое расставание. На радость злопыхателям, в конце июня пара объявила, что они разводятся.

больше по теме Гарик Харламов отреагировал на предположения о причинах его развода с Асмус Юморист не смог не прокомментировать слухи, которые появились в Сети.

Поклонники были шокированы такой новостью. Одни считали, что Асмус стала более известна, чем супруг, поэтому у них начались ссоры. Другие сетовали на скверный характер Гарика. Пока адвокаты выдвигали версии, как супруги поделят свои имущество, многие стали подозревать, что пара просто всех разыграла. Известно, что соведущий «Вечернего Урганта» Александр Гудков придумывает дерзкие розыгрыши для шоу Comment Out. Очень часто звезды в рамках программы делают нестандартные вещи.

Ведущий проекта Владимиру Маркони обмолвился в Сети, что развод Харламова с женой «это все шоу». Когда журналисты до него дозвонились, то узнали всю правду.

«Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство», — отметил ведущий.

Он объяснил, что задание было синхронным. Пара на скорость списывала текст с картинки в последнем раунде. По словам Маркони, шоу выйдет в июле, а пока актеры будут молчать о том, что были на проекте, сохраняя интригу. Добавим, что за день до заявления о разводе Харламов поделился снимком с одним из актеров проекта Comment Out Андреем Трушиным. Ко всему прочему, на сайте Мосгорсуда нет информации о бракоразводном процессе супругов, хотя пара утверждала, что он уже начался, пишет сайт «Комсомольская правда». Теперь поклонники гадают, какой шквал критики придется выслушать супругам после такого розыгрыша.