«Характер скверный — все время ворчал»: продюсер высказалась о разводе Асмус и Харламова

Сотрудничавшая с юмористом продюсер Олеся Сазыкина заявила, что Гарик всегда был очень непунктуальным. Мог опоздать на съемки часа на два-три.

Продюсер Олеся Сазыкина в недавнем интервью Пятому каналу прокомментировала развод Гарика Харламова и Кристины Асмус. С юмористом она познакомилась еще в далеком 2003 году. И, говоря о разладе между супругами, Олеся искренне удивилась тому, что их брак продлился целых восемь лет. Ведь, как говорит продюсер, резидент Comedy Club обладал весьма «скверным характером».

Ко всему прочему, Сазыкина раскритиковала шоумена за несобранность. Его едва ли можно было назвать пунктуальным и дисциплинированным человеком. Харламову не удавалось приехать на съемочную площадку вовремя. Он всегда опаздывал как минимум на два-три часа. Из-за этого продюсерам приходилось говорить, что съемки начнутся в пять. Только в таком случае Гарик приезжал, как и требовалось, к восьми.

«Характер скверный — все время ворчал, либо прикалывался», — отметила Олеся, критически отзываясь о муже Кристины Асмус.

Продюсер недоумевает, как актрисе удавалось мириться с некоторыми особенностями своей второй половинки все эти годы. Ко всему прочему, Сазыкина пошутила над тем, что Гарик Харламов вполне мог опоздать и на собственную роспись в ЗАГСе. По крайней мере, она бы этому не удивилась.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Кристина Асмус сообщила поклонникам о том, что она планирует официально расторгнуть брак. Девушка пояснила, что для нее это болезненный процесс. Но искать виноватых в произошедшем актриса не стала. Знаменитость не намерена препятствовать мужу видеться с их общей шестилетней дочерью Анастасией.